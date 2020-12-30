Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Сербию
Почти 2,5 тысячи доз привезли в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде.
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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Сербию. Для страны это большое событие - процесс доставки транслировали в прямом эфире.
Как сообщает агентство «Танюг», 2,4 тысячи доз привезли в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде. Там в присутствии журналистов контейнер вскрыли специалисты научного центра.
Ранее в качестве пробной партии в Сербию доставили 20 доз. После проведения исследований медики дали одобрение на использование препарата.