В стране и мире Коронавирус Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Сербию Иван Линдеманн Почти 2,5 тысячи доз привезли в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде. © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Сербию. Для страны это большое событие - процесс доставки транслировали в прямом эфире. Как сообщает агентство «Танюг», 2,4 тысячи доз привезли в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде. Там в присутствии журналистов контейнер вскрыли специалисты научного центра. Ранее в качестве пробной партии в Сербию доставили 20 доз. После проведения исследований медики дали одобрение на использование препарата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика