В Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле экстренно сел А321

В Москве, в аэропорту Шереметьево, из-за трещины в лобовом стекле совершил экстренную посадку самолет Airbus А321, который выполнял рейс из Симферополя. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет А321 рейсом Симферополь - Москва из-за трещины лобового стекла в кабине пилотов», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Посадка самолета прошла в штатном режиме. На данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента.