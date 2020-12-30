Врачи рассказали о состоянии находящейся в реанимации из-за коронавируса Алисы Фрейндлих

Состояние Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, где проходит лечение актриса.

«Состояние стабильно, без отрицательной динамики», - приводят слова представителя РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих в течение недели пыталась справиться с болезнью самостоятельно, но после ухудшения состояния была экстренно госпитализирована.

В настоящее время 86-летняя артистка находится в реанимации. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова добавили, что Фрейндлих получает кислородную поддержку.