Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Биохимики изменили функции ДНК с помощью света

Светлана Иванова
15:14 30.12.2020
Немецким ученым удалось разработать стратегию управления биологическими функциями ДНК.
Биохимики изменили функции ДНК с помощью света
© Фото: Gerd Altmann, Pixabay

Биохимики из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере разработали способ управлять записью и удалением информации из ДНК.

В макромолекуле хранится вся генетическая информация, которая нужна организму для развития, функционирования и воспроизводства. Немецким ученым удалось разработать стратегию управления биологическими функциями ДНК.

Многие внутриклеточные процессы регулируются ферментами, то есть белками, которые катализируют (ускоряют протекание) биохимические реакции. В результате происходит синтез продуктов обмена веществ, создаются копии молекул ДНК, преобразуется энергия для работы клетки, эпигенетически изменяется ДНК (то есть происходит изменение экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванное механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК) и расщепляются определенные молекулы.

В ходе исследования немецкие ученые применили так называемый каскад ферментативных реакций, благодаря чему в ДНК удалось перенести защитные функциональные группы, которые затем можно удалить, воздействуя на них светом, пишет «Популярная механика».

Ценность работы заключается в том, что впервые удалось отыскать метод, с помощью которого можно переносить в ДНК достаточно крупные функциональные группы и модификации, включая группы фотоэлементов, до этого ученые умели переносить в ДНК, РНК или белки только небольшие остатки, такие как метильная группа CH3.

При помощи белковой инженерии исследователи сконструировали фермент, который может включать и выключать определенные функции ДНК, такие как хранение и передача информации - с помощью света. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:15 ОПК
Видео
Модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет
14:48 В стране и мире
Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе
13:47 В стране и мире
Видео
СМИ: в аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена
11:41 В стране и мире
В Иране завершено расследование причин трагедии с украинским пассажирским самолетом
11:20 В стране и мире
Видео
Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.