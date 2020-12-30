Биохимики изменили функции ДНК с помощью света

Биохимики из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере разработали способ управлять записью и удалением информации из ДНК.

В макромолекуле хранится вся генетическая информация, которая нужна организму для развития, функционирования и воспроизводства. Немецким ученым удалось разработать стратегию управления биологическими функциями ДНК.

Многие внутриклеточные процессы регулируются ферментами, то есть белками, которые катализируют (ускоряют протекание) биохимические реакции. В результате происходит синтез продуктов обмена веществ, создаются копии молекул ДНК, преобразуется энергия для работы клетки, эпигенетически изменяется ДНК (то есть происходит изменение экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванное механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК) и расщепляются определенные молекулы.

В ходе исследования немецкие ученые применили так называемый каскад ферментативных реакций, благодаря чему в ДНК удалось перенести защитные функциональные группы, которые затем можно удалить, воздействуя на них светом, пишет «Популярная механика».

Ценность работы заключается в том, что впервые удалось отыскать метод, с помощью которого можно переносить в ДНК достаточно крупные функциональные группы и модификации, включая группы фотоэлементов, до этого ученые умели переносить в ДНК, РНК или белки только небольшие остатки, такие как метильная группа CH3.

При помощи белковой инженерии исследователи сконструировали фермент, который может включать и выключать определенные функции ДНК, такие как хранение и передача информации - с помощью света.