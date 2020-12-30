Россияне получили право требовать у оператора удалять свои персональные данные

Россияне смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными и требовать от операторов персональных данных удалять их сведения из общего доступа без дополнительных условий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон направлен на защиту граждан от несанкционированного использования информации о них. Теперь обработка персональных данных будет возможна только с согласия их пользователя. Также будут разграничены идентификация для регистрации на ресурсе и обработка данных. Согласно документу, гражданин сможет давать свое согласие на обработку по каждой группе персональных данных. Речь идет о ФИО, адресе проживания, предпочтениях, хобби и так далее.

Закон наделяет россиян правом требовать от оператора персональных данных удаления указанной информации в течение трех рабочих дней из общего доступа без доказательств фактов неправомерной обработки их данных. Если интернет-ресурс не выполнит требование, то он может быть оштрафован.

В Роскомнадзоре создана специальная система, с помощью которой можно будет отслеживать согласия, отзывать их и формировать новые.