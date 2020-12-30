Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей Дальнего Востока

Кабмин РФ готов выделить дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование перелетов жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае вашего одобрения мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам», - сказал глава правительства РФ.

Мишустин добавил, что данное решение позволит перевозить на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена за перелет для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей. В свою очередь, российский лидер поддержал идею.

«10 200 рублей для перелета с Дальнего Востока. Я так понимаю, что, видимо, вы считали от Владивостока. Сегодня, насколько я помню, это 16 250 рублей, так что, действительно, снижение заметное», - отметил Путин.

Он добавил, что дополнительное субсидирование станет «хорошим подарком» для дальневосточников. Также глава государства поблагодарил премьер-министра за оперативную реакцию на его поручение.