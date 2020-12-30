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Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при коронавирусе

Иван Линдеманн
14:52 30.12.2020
Специалисты заявили, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние.
Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при коронавирусе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

У пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которой возникает пневмония, нередко наблюдается гипоксемия, то есть снижение уровня кислорода в артериальной крови. При этом симптомы, которые должны сопровождать это - одышка или учащенное дыхание - зачастую отсутствуют.

Испанские ученые объяснили, что при обычной гипоксемии одышку и учащение дыхания запускают каротидные тельца - это небольшие органы, которые расположены по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. При обнаружении падения кислорода в крови, они посылают в мозг специальные сигналы.

Когда же у человека возникает «тихая гипоксемия», то защитный механизм не срабатывает. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что при коронавирусе каротидные тельца заражаются и перестают нормально функционировать.

«У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания», - говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Function.

Специалисты предупреждают, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние.

В настоящее время ученые проверяют свою гипотезу. Если она подтвердится, то исследователи будут работать над созданием терапевтических методов лечения заболевших коронавирусом с «тихой гипоксемией».

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