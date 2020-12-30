Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет. При этом в случае клеветы с использованием служебного положения штраф составит до 2 миллионов рублей. Также человеку будет грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Если клевета будет заключаться в обвинении гражданина в совершении тяжкого, то штраф составит до 5 миллионов рублей, лишение свободы - до пяти лет.