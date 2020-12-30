Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе

Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать в России городские автобусы на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивы. Об этом президент говорил во время встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Наши планы - в целом мы их уже достаточно “разогнали” в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг, и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать», - сказал глава государства.

По мнению российского лидера, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водородном топливе. Путин отметил, что в крупных городах и городах-миллионниках, в которых используется большое количество городского транспорта на дизельном топливе, выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку.

«Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована», - уточнил глава государства.

Президент добавил, что в Санкт-Петербурге в ноябре был запущен для узкоколейки низкопольный трамвай, специально изготовленный для Калининграда. Сейчас появляется много городской техники, включая современные автобусы и трамваи, отметил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в России увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газомоторное топливо.