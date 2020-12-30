Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе

Тамара Астапенкова
14:48 30.12.2020
По мнению российского лидера, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водородном топливе.
Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать в России городские автобусы на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивы. Об этом президент говорил во время встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Наши планы - в целом мы их уже достаточно “разогнали” в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг, и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать», - сказал глава государства.

По мнению российского лидера, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водородном топливе. Путин отметил, что в крупных городах и городах-миллионниках, в которых используется большое количество городского транспорта на дизельном топливе, выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку.

«Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована», - уточнил глава государства.

Президент добавил, что в Санкт-Петербурге в ноябре был запущен для узкоколейки низкопольный трамвай, специально изготовленный для Калининграда. Сейчас появляется много городской техники, включая современные автобусы и трамваи, отметил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в России увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газомоторное топливо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:47 В стране и мире
СМИ: в аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена
11:41 В стране и мире
В Иране завершено расследование причин трагедии с украинским пассажирским самолетом
11:20 В стране и мире
Видео
Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19
11:12 В стране и мире
Путин подписал закон, увеличивающий возраст молодежи до 35 лет
10:56 Эксклюзив
Видео
Эксперт рассказал, как распознать фальшивую икру
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.