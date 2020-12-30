Путин подписал закон о больших соцсетях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противозаконной информации в соцсетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. закон вступит в силу 1 февраля 2021 года.

Уточняется, что большими будут признаваться социальные сети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. В ближайшее время будет создан их реестр.

Владельцы соцсетей будут обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные, детскую порнографию, а также информацию об изготовлении наркотиков, способах суицида.

Закон подразумевает, что социальные сети должны будут вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Более того, соцсети обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Граждан будут в обязательном порядке информировать о внесении изменений в эти правила.