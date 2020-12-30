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Диетолог раскрыла способ избежать похмелья после новогодней ночи

Светлана Иванова
13:18 30.12.2020
Чтобы избежать похмелья, нужно употреблять в пищу продукты, богатые белками, клетчаткой и жирными кислотами.
Диетолог раскрыла способ избежать похмелья после новогодней ночи
© Фото: Яна Тикунова, Pixabay

Содержащая большое количество белка, клетчатки и жирных кислот пища замедляет всасывание спирта в кровь, поэтому россиянам стоит угощаться богатыми этими веществами блюдами во время новогоднего застолья.

Как рассказала диетолог Маргарита Макуха, в лидерах по содержанию жирных кислот: жирная морская рыба, авокадо, зеленые овощи и орехи. Богаты протеинами мясо и яйца, а цельнозерновые продукты, овощи и фрукты – хороший источник клетчатки.

«Эти продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, предотвратив развитие интоксикации», - цитирует РИА Новости диетолога.

Она подчеркнула, что празднование Нового года, предполагающее употребление спиртных напитков, не лучшее время для легких закусок.

Чтобы избежать похмелья, на завтрак лучше всего выбирать продукты, содержащие цинк, магний, калий, витамины группы В, аминокислоты и антиоксиданты. Хорошим источником этих веществ станет яичница, протеиновый коктейль, бананы и сухофрукты.

Ранее врач предупредила об опасности употребления некоторых популярных блюд, оставшихся после новогоднего застолья. Так, съеденные на следующий день кушанья могут вызвать пищевое отравление.

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