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Земля максимально приблизится к Солнцу в начале 2021 года

Светлана Иванова
13:50 30.12.2020
В это время наша планета пройдет перигелий - ближайшую к звезде точку своей орбиты.
Земля максимально приблизится к Солнцу в начале 2021 года
© Фото: Enrique Meseguer, Pixabay

В субботу, 2 января 2021 года, произойдет максимальное сближение Земли и Солнца. В это время Земля пройдет перигелий - ближайшую к звезде точку своей орбиты.

Наша планета оказывается на минимальном расстоянии от Солнца в начале каждого года, уточнили в Московском планетарии, это позволит землянам наблюдать самый большой диск солнечного светила в 2021 году.

«2 января 2021 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца - наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте обсерватории.

Диск небесного светила будет казаться на 3% больше по сравнению с началом июля, когда Земля проходит афелий, и расстояние между Голубой планетой и желтым карликом максимально. Тогда Земля удалена от Солнца более чем на 152 миллионов километров.

Невооруженным глазом заметить разницу в размерах светила в точках перигелия и афелий невозможно. Феномен объясняется тем, что размер диска Солнца в течение года меняется плавно.

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