СМИ: в аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена

В аэропорту Адена прогремела серия мощных взрывов после прилета министров нового правительства Йемена. По данным местных СМИ, на месте трагедии найдены тела пяти погибших и большое количество раненых. Члены правительства Йемена в результате инцидента не пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Все прибывшие на самолете министры были перевезены в президентский дворец и сейчас находятся в полной безопасности. Спецслужбы на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Политическая обстановка в Йемене остается нестабильной. В декабре глава страны назначил новый кабинет министров, включив в него представителей переходного правительства.