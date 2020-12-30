СМИ: в аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена
Члены нового правительства в результате серии мощных взрывов в аэропорту не пострадали.
© Фото: Hani Ali, Xinhua, Globallookpress
В аэропорту Адена прогремела серия мощных взрывов после прилета министров нового правительства Йемена. По данным местных СМИ, на месте трагедии найдены тела пяти погибших и большое количество раненых. Члены правительства Йемена в результате инцидента не пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.
Все прибывшие на самолете министры были перевезены в президентский дворец и сейчас находятся в полной безопасности. Спецслужбы на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Политическая обстановка в Йемене остается нестабильной. В декабре глава страны назначил новый кабинет министров, включив в него представителей переходного правительства.