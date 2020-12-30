Доплату к пенсии ниже прожиточного минимума будут назначать автоматически с нового года

Федеральная социальная доплата неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут, с 2021 года будет автоматически назначаться Пенсионным фондом России (ПФР). Таким же образом назначат страховые и социальные пенсии по инвалидности. Об этом сообщил глава фонда Максим Топилин.

«В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности», - передает его слова ТАСС.

Топилин также рассказал, что с 2022 года ПФР планируется перейти на беззаявительное назначение пенсии россиянам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов. Также глава фонда добавил, что существует задача автоматизации и других процессов. По его словам, в данный момент в регионах происходит сбор данных о людях, лишенных родительских прав, о законных представителях, планируется собрать их в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.