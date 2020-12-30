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Детский психолог рассказала, как правильно отказать ребенку в дорогом подарке на Новый год

Виктория Ивашечкина
13:32 30.12.2020
По словам специалиста, к данному вопросу нужно подходить спокойно и грамотно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Bruno Germany, Pixabay

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала «Звезде», как родителям можно корректно и «безболезненно» отказать своему ребенку в дорогом новогоднем подарке.

«Если ребенок запросил слишком дорогой подарок, то мы исходим из того, как вообще в семье принято преподносить подарок на Новый год. Сюрприз может идти от Деда Мороза или родителей», - подчеркнула психолог.

По словам специалиста, если подарок идет от волшебника, то родители могут сказать ребенку, что Деду Морозу надо поздравить много детей, поэтому он никому не может сделать дорогие сюрпризы и дарит на свое усмотрение.

«Тогда ребенок обычно не обижается и понимает, что надо немного поменять свое решение. И второй вариант: если родители честно говорят, что Деда Мороза не существует, то тогда мы говорим честно и открыто, что мы не сможем сделать такой дорогой подарок», - объяснила психолог.

В данном случае, подчеркнула Наумова, ребенку нужно рассказать об особенностях семейной бухгалтерии и объяснить, что при покупке дорогого подарка у родителей не будет возможности путешествовать вместе со своим чадом и покупать еду, одежду.

«Ребенку очень важно сказать, что даже если Дед Мороз и родители не смогут сделать дорогой подарок, то они его все равно очень любят. Самое главное объяснить, что важнее всего отношения и чувства в семье», - отметила Наумова.

По словам психолога, если подойти к этому щепетильному вопросу спокойно и грамотно, то ребенок не станет обижаться.

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