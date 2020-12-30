Россия расширила санкционный список в отношении граждан Великобритании

Министерство иностранных дел РФ вручило послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении санкционного списка. В нем указаны имена подданных Соединенного Королевства, которым запрещено въезжать в Россию.

«В ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре сего года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в официальном обращении отмечается, что в «черный список» вошли британцы, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

Напомним, что 15 октября Великобритания ввела ограничения в отношении граждан РФ, якобы виновных в отравлении Навального. Перечень совпадает с опубликованным ранее списком Европейского Союза. Таким образом, Россия отреагировала зеркально.