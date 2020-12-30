Путин поздравил Трампа и Байдена с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа и избранного главу Белого дома Джозефа Байдена с Новым годом и Рождеством. В своем обращении к демократу Путин отметил необходимость широкого международного сотрудничества для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и другими глобальными вызовами.

«Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», - говорится в тексте телеграммы, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

Уходящему президенту США Дональду Трампу российский лидер пожелал здоровья и бодрости духа, а всем американцам счастья и процветания.

Президент также поздравил с наступающими праздниками ряд других иностранных лидеров, в том числе Си Цзиньпина и Биньямина Нетаньяху. Глава Российского государства подтвердил приверженность партнерским отношениям и желание укреплять стратегическое сотрудничество.