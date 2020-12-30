«Британский» штамм COVID-19 обнаружили на Тайване
На Тайване обнаружили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщило местное агентство CNA со ссылкой на Центральный эпидемиологический командный центр (CECC).
Уточняется, что вирус был выявлен у тайваньского подростка, который несколько дней назад вернулся в страну из Великобритании. Уже дома у школьника поднялась температура, и его решили госпитализировать. На следующий день медики выявили у подростка COVID-19.
Власти страны уточнили, что речь идет о новом штамме. Сейчас состояние подростка стабильно, он продолжает находиться в больнице.
Ранее сообщалось, что авиакомпании Тайваня объявили о приостановке полетов в Великобританию начиная с 1 января 2021 года.
На днях новая разновидность штамма коронавируса, которая появилась и напугала жителей Великобритании, была выявлена во Франции. Первый случай наличия подтвержденной инфекции с «британским» штаммом зафиксировали в городе Тур. Заболевший гражданин Франции ранее проживал в Великобритании.