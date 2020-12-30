В Иране завершено расследование причин трагедии с украинским пассажирским самолетом

Власти Ирана завершили расследование авиакатастрофы с украинским пассажирским самолетом, который был сбит в небе над Тегераном. Об этом заявил министр дорог и строительства Мохаммад Эслами.

«Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам», - сказал иранский министр, чьи слова цитирует РИА Новости.

Согласно отчету, пассажирский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли его за вражескую цель. Трагедия произошла восьмого января рано утром. Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» пролетал в непосредственной близости от военных объектов и был сбит ракетой «земля-воздух». В результате катастрофы погибли 176 человек находившихся на борту воздушного судна.