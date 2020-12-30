СМИ: Михаил Ефремов осваивает в колонии новую профессию

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в исправительной колонии №4, начал осваивать профессию швеи-моториста, передает Telegram-канал Mash.

Обучение делу будет продолжаться примерно три месяца, впоследствии заключенный сможет работать по этой специальности. Кроме того, сообщается, что артист хочет открыть на территории колонии театр.

Также, по информации издания, Михаил Ефремов демонстрирует хорошее поведение, особого отношения не требует и выполняет все распоряжения администрации.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.