Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало две уникальных разработки, не имеющих мировых аналогов. Речь о лекарственных препаратах от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

«Агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата. Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости слова Скворцовой.

По ее словам, лекарство продемонстрировало полную безопасность и эффективность на уровне 99 процентов.

«В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до нового года. В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире», - добавила она.

Второй препарат имеет профилактическую направленность и поддерживает организм в случаях тяжелого течения болезни. Сейчас он находится на этапе регистрации, сказала руководитель ФМБА. Кроме того, Вероника Скворцова отчиталась о ходе работ по созданию вакцин действующих на клеточный иммунитет.