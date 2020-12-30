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Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Светлана Иванова
11:13 30.12.2020
С 31 декабря по 11 января коммунальные службы не планируют никаких поквартирных обходов и проверок.
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил жителям столицы, что во время новогодних каникул, как правило, активизируются мошенники, которые приходят в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб.

«Мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра Москвы предупредил, что оборудование, которое пытаются продать фальшивые коммунальщики, не только дорогостоящее, но также представляет опасность при эксплуатации.

В мэрии подчеркнули, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года коммунальные службы не планируют никаких поквартирных обходов и проверок. Более того, городские службы никогда не приходят в квартиры москвичей без предупреждений, за исключением аварийных ситуаций.

 «Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается», - обратил внимание Бирюков.

Он добавил, что вся информация о проверках предоставляется заблаговременно через информационные стенды в подъездах и порталы инженерных компаний. Выезд аварийных бригад также можно проверить, позвонив по телефонам соответствующих служб.

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