Путин подписал закон, увеличивающий возраст молодежи до 35 лет

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который, в частности, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данный закон призван закрепить единый понятийный аппарат, который используют в сфере молодежной политики, в том числе понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения».

Он также определяет единые возрастные критерии. Теперь к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно (ранее к этой категории относили граждан только до 30 лет). Благодаря этому больше жителей РФ смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи.

В документе прописано, что основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя воспитание гражданственности и патриотизма, поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем.

При этом отдельное внимание будет уделяться поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о молодежной политике, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что данный законопроект предоставит новые перспективы для участия молодежи в общественной жизни.