Путин подписал закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб

Федеральный закон, который предусматривает введение единого номера 112 для вызова экстренных служб, был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря принятию этого закона в стране будут установлены единые регламенты создания, функционирования и развития системы. В документе отмечается, что система 112 является бесплатной, круглосуточной и общедоступной.

Кроме того, закон разграничивает полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов России и местного самоуправления, а также организациями, которые участвуют в создании и эксплуатации системы 112.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что номер 112 начнет полноценно функционировать уже в 2021 году. В данный момент воспользоваться системой могут жители 56 регионов страны.