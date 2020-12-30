Названа главная ошибка при варке пельменей

Пользователь китайской социальной сети WeChat поделился советами, как правильно готовить замороженные пельмени, чтобы они не трескались во время варки и не слипались, передает «ИноСМИ».

Во-первых, необходимо замочить замороженные пельмени в воде на три минуты. Эта хитрость поможет довести продукт до нормальной температуры и избежать их дальнейшего слипания, что произойдет, если просто достать пельмени из морозилки и дать им немного полежать. Кроме того, напитавшись водой, тесто станет пластичнее, что предохранит его от разваривания.

Во-вторых, бросать пельмени в кипящую или холодную воду нельзя. Лучше всего подогреть воду до температуры в 55-60 градусов. Практически это легко понять по появлению пузырьков на дне кастрюли. После погружения пельменей в воду их нужно слегка помешивать шумовкой, чтобы они не прилипли к дну кастрюли. После закипания воды необходимо влить стакан холодной воды и дождаться повторного закипания. Этот шаг рекомендуется повторить еще раз. Как объяснил пользователь WeChat, добавлять холодную воду после закипания необходимо, чтобы температура нагрева оставалась равномерной.

Пельмени - традиционное блюдо китайской кухни, особенно популярное именно в зимнее время.