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Названа главная ошибка при варке пельменей

Светлана Иванова
10:43 30.12.2020
Нельзя бросать пельмени в кипящую или холодную воду.
Названа главная ошибка при варке пельменей
© Фото: Анатолий Стафичук, Pixabay

Пользователь китайской социальной сети WeChat поделился советами, как правильно готовить замороженные пельмени, чтобы они не трескались во время варки и не слипались, передает «ИноСМИ».

Во-первых, необходимо замочить замороженные пельмени в воде на три минуты. Эта хитрость поможет довести продукт до нормальной температуры и избежать их дальнейшего слипания, что произойдет, если просто достать пельмени из морозилки и дать им немного полежать. Кроме того, напитавшись водой, тесто станет пластичнее, что предохранит его от разваривания.

Во-вторых, бросать пельмени в кипящую или холодную воду нельзя. Лучше всего подогреть воду до температуры в 55-60 градусов. Практически это легко понять по появлению пузырьков на дне кастрюли. После погружения пельменей в воду их нужно слегка помешивать шумовкой, чтобы они не прилипли к дну кастрюли. После закипания воды необходимо влить стакан холодной воды и дождаться повторного закипания. Этот шаг рекомендуется повторить еще раз. Как объяснил пользователь WeChat, добавлять холодную воду после закипания необходимо, чтобы температура нагрева оставалась равномерной.

Пельмени - традиционное блюдо китайской кухни, особенно популярное именно в зимнее время.

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