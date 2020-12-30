Путин подписал закон о противодействии цензуре в Интернете на иностранных платформах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Отныне если они будут предпринимать попытки блокировать информацию российских СМИ, то Генеральная прокуратура по согласованию с внешнеполитическим ведомством сможет присваивать таким ресурсам статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ».

В качестве более серьезного наказания предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, замедление трафика или полное отключение. Заблокировать могут как отдельные страницы, так и весь ресурс.

Реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор. Принятые нормы коснутся таких платформ, как Twitter, Facebook и YouTube.