Путин подписал закон о противодействии цензуре в Интернете на иностранных платформах
Нарушителей будут штрафовать на крупную сумму, замедлять трафик платформы или вовсе блокировать ресурс.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Отныне если они будут предпринимать попытки блокировать информацию российских СМИ, то Генеральная прокуратура по согласованию с внешнеполитическим ведомством сможет присваивать таким ресурсам статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ».
В качестве более серьезного наказания предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, замедление трафика или полное отключение. Заблокировать могут как отдельные страницы, так и весь ресурс.
Реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор. Принятые нормы коснутся таких платформ, как Twitter, Facebook и YouTube.