От йода до активированного угля: врач рассказал об аптечке на новогодние праздники

Председатель независимого профсоюза работников «скорой помощи» «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке во время новогодних праздников.

«Во-первых, действительно необходимо держать при себе какой-нибудь препарат от ожогов типа Пантенола. Также под рукой должны быть бинт и йод», - отметил врач.

По его словам, в морозильнике также необходимо держать лед или что-то холодное на случай ушибов.

«Можно, конечно, держать при себе какие-то обезболивающие, типа Найза, Кеторола, Баралгина, но дело в том, что люди будут выпивать. А сочетание таблеток с алкоголем - это всегда чревато последствиями», - объяснил Дмитрий Беляков.

По словам фельдшера, при себе также необходимо держать активированный уголь или Энтеросгель на случай отравления или переедания.