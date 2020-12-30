Роботы от Boston Dynamics «зажгли» под заводной рок-н-ролл

Американская компания Boston Dynamics решила проводить 2020 год под хит 1960-х группы The Contours «Do You Love Me» и устроила дискотеку для своих роботов.

Два человекоподобных Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle вместе появились на видео и исполнили зажигательный танец. Новогоднюю запись с танцующими роботами компания опубликовала на своем YouTube-канале.

«Наша команда собралась вместе для того, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», - соответствующей надписью сопроводила веселые танцы роботов Boston Dynamics.

Впервые танцоры собрались все вместе: до этого компания уже демонстрировала танцевальные навыки роботов, но по отдельности.

Публика приняла видеозапись восторженно. Пользователи признали мастерство исполнителей, по праву оценив их пластику и растяжку.

Стоит отметить, что робот-собака Spot умеет не только танцевать. NASA готовит модифицированное устройство, снабженное искусственным интеллектом, для миссии на Красной планете. Сейчас возможности роботов тестируются в условиях, приближенных к марсианским.