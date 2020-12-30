Путин подписал закон о биометрии для получения финансовых услуг

Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации при удаленном получении финансовых и государственных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В данный момент при помощи ЕБС можно лишь открывать счета и получать кредиты. Собирать биометрические данные в системе могут только банки с базовой лицензией, пояснял ранее директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин.

Закон предоставляет банкам право (а не обязанность, как сейчас) собирать данные в ЕБС. Центробанк будет иметь право устанавливать условия сбора биометрической информации в зависимости от подразделения банка.

Сбор биометрии также смогут осуществлять многофункциональные центры, появится возможность оказывать в них подобные услуги только с использованием ЕБС. Кроме того, допускается использование системы в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц (не только в рамках отношений, установленных законом), сообщает РИА Новости.

Документ содержит запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне.