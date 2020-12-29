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Попова заявила о минимальном уровне заболеваемости гриппом в России

Виктория Ивашечкина
09:57 29.12.2020
Также, по словам главы Роспотребнадзора, иммунизация против коронавируса даст свои положительные результаты.
Попова заявила о минимальном уровне заболеваемости гриппом в России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сейчас почти 60% россиян привиты от гриппа. По ее словам, заболеваемость на сегодня находится на минимальном за последние 20 лет уровне.

«Учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране единичные», - уточнила Попова в эфире радио «Вести ФМ».

По словам Поповой, иммунизация против коронавируса даст свои результаты. 

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинацию от гриппа прошли уже 88,14 миллиона граждан России, что составляет 56,7% населения страны. 

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