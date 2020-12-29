Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер первый исполнитель песни «Обручальное кольцо»

Ян Брацкий
09:53 29.12.2020
Владимир Ефименко стал частью ВИА «Лейся, песня» в 1977 году, после чего объехал с гастролями всю страну.
Умер первый исполнитель песни «Обручальное кольцо»
© Фото: Владимир Ефименко, VK

Умер солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» и исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко. Артисту было 66 лет, сообщается на официальной странице ВИА в Instagram. Причина смерти певца пока не называется.

«Дорогой наш друг. Спасибо тебе за все, что ты сделал для всех нас. Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры. Вечная память тебе. Ты всегда будешь жить в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Владимир Ефименко является участником «золотого» состава творческого коллектива, с которым он объехал весь СССР и Россию. Он первым исполнил такие песни, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и многие другие. Все он впоследствии стали настоящими хитами, любимыми многими поколениями поклонников творчества ВИА.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.