Умер первый исполнитель песни «Обручальное кольцо»

Умер солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» и исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко. Артисту было 66 лет, сообщается на официальной странице ВИА в Instagram. Причина смерти певца пока не называется.

«Дорогой наш друг. Спасибо тебе за все, что ты сделал для всех нас. Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры. Вечная память тебе. Ты всегда будешь жить в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Владимир Ефименко является участником «золотого» состава творческого коллектива, с которым он объехал весь СССР и Россию. Он первым исполнил такие песни, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и многие другие. Все он впоследствии стали настоящими хитами, любимыми многими поколениями поклонников творчества ВИА.