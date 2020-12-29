Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Белоруссию

Первая партия российской вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции прибыла в Белоруссию. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вместе с этим в республике начинается массовая вакцинация населения.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V"», - цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

Белоруссия стала первым государством после России, которое официально зарегистрировало «Спутник V». С октября на территории республики проводятся клинические испытания лекарственного препарата.

Вакцина является совместной разработкой ученых Центра имени Гамалеи и Минобороны. В ходе испытаний она продемонстрировала высокую эффективность и безопасность.