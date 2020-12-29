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Северные Курилы парализовала метель с ураганным ветром

Светлана Иванова
09:44 29.12.2020
По прогнозам сахалинских синоптиков, метель задержится в регионе еще на сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Курилы обрушилась сильная метель. Вторые сутки в городе Северо-Курильск Сахалинской области бушует снегопад с ураганным ветром, порывы достигают 10-15 метров в секунду.

Как сообщают местные жители, подъезды жилых домов замело полутораметровым слоем снега, машины парализованы сугробами.

«Уже второй день в городе Северо-Курильск Сахалинской области бушует метель. Ветер достигает 10-15 метров в секунду, на улице зябко, неуютно, некомфортно, не хочется никуда выходить», - рассказал о непогоде местный житель Алексей.

Спецтехника на расчистку дорог и дворов выйти пока не может, так как видимость нулевая. Не работают детские сады. Школьники сейчас находятся на каникулах. МЧС региона просит жителей без крайней необходимости не покидать свои дома и переждать непогоду. По прогнозам сахалинских синоптиков, метель задержится на Северных Курилах еще на сутки.

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