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Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ

Ян Брацкий
09:03 29.12.2020
Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения бывшему схимонаху о основателю женского монастыря.
Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Уголовное дело в отношение бывшего схимонаха Сергия возбуждено по трем статьям. Ему вменяют самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу совести и вероисповедания, сообщила адвокат Светлана Герасимова. Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения бывшему схимонаху, добавила она в беседе с «Интерфаксом».

Ночью во вторник, 29 декабря, духовник был задержан для дачи показаний. На территории захваченного отцом Сергием Среднеуральского женского монастыря полиция проводит обыски.

Духовник и основатель монастыря оказался в центре скандала после того, как стал утверждать в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия». В октябре этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.

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