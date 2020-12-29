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Символ московского метро пустили с молотка

Ян Брацкий
08:50 29.12.2020
Все проданные буквы являются списанными, которые заменили во время планового ремонта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Московское метро пустило с молотка свой самый узнаваемый символ. На аукционе продали пятнадцать букв «М» - тех, что указывают москвичам и гостям столицы на вход в подземку.

Красные литеры со знакомыми очертаниями разлетелись буквально за 20 минут, а выручить за них удалось почти четверть миллиона рублей.

Самыми дорогими оказались указатели со станций Пушкинская и Арбатская. За них покупатели выложили по 19 тысяч. Все проданные буквы - списанные. Их заменили на новые во время планового ремонта.

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