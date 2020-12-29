ПФР назвал сроки выплаты январских пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали сроки выплат пенсий в январе. В частности, пенсионерам, которые получают выплаты через банк, средства за январь начнут зачислять со среды, 30 декабря.

«С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», с сегодняшнего дня - в кредитные организации», - отметили в ПФР, передает РИА Новости.

При этом тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. А с понедельника, 4 января, выплаты будут доставлять по обычному графику.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Таким образом, размеры выплат превзойдут инфляцию.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что российские пенсионеры смогут получать выплаты в цифровых рублях, если это платежное средство будет введено.