Врачи назвали самые ранние симптомы COVID-19

Тошнота, рвота и другие расстройства желудочно-кишечного тракта могут свидетельствовать о развитии новой коронавирусной инфекции на ранних стадиях. К такому выводу пришли врачи из клиники Майо в США.

«COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею», - пишет издание Daily Express.

Со слов исследователей, эти симптомы возникают до респираторных проявлений и длятся всего один день. Помимо коронавируса, тошнота может сигнализировать и о других проблемах со здоровьем, напоминают медики. Среди них могут быть грипп, мигрень и обычна депрессия. Если больной инфицирован коронавирусом, то вслед за неприятными ощущениями в желудке последуют потеря вкуса и обоняния, кашель и высокая температура.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков оценил опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых европейских странах. По его мнению, вирусы постоянно мутируют, что является частью их эволюционного цикла.

Распространение нового варианта COVID-19 под названием VOC-202012/01 спровоцировало закрытие воздушного сообщения с Великобританией. Россия уже продлила приостановку полетов до 12 января. Всего авиасообщение с Великобританией прекратили уже более 50 государств.