Три спасательных круга найдены в районе затопления траулера «Онега»

В районе затопления рыболовецкого траулера «Онега» в Баренцевом море обнаружены спасательные круги. В ходе поисков пропавшего экипажа обследовано 750 квадратных километров акватории,

«Обнаружены три спасательных круга, людей нет», - пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб в регионе.

Сегодня власти Мурманской области примут решение об объявлении траура по погибшим рыбакам с затонувшего траулера «Онега». Сейчас в акватории Баренцева моря, где произошла трагедия, не прекращаются поисково-спасательные работы. По мнению экспертов, минимальные шансы найти живых людей пока остаются.

В район затопления траулера стягиваются дополнительные силы. К месту ЧП идет уже пятое судно. К работе дополнительно подключат и два авиаборта - это помимо самолета Северного флота, оснащенного четырьмя спасательными капсулами.

Накануне соболезнования родным и близким погибших выразил президент страны Владимир Путин. На имя губернатора региона Андрея Чибиса поступила телеграмма от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что мурманская митрополия Русской православной церкви готова оказать помощь и поддержку родственникам моряков.

Из Архангельска в Мурманск прибыло руководство компании-судовладельца. Запланирована встреча с родственниками пропавших рыбаков, оказание им материальном помощи и беседа со следователями.

На борту траулера «Онега» было 19 человек, в основном, из Мурманска. Спасти удалось двоих, они были в гидрокостюмах. Признаков обморожения у моряков нет, но оба они находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения. Возможно экипаж пренебрег техникой безопасности. Возбуждено уголовное дело. Для расследования причин трагедии создан оперативный штаб.