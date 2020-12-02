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Таинственный монолит в Румынии исчез, как и его предшественник в Юте

Анна Касаткина
09:09 02.12.2020
Загадочный монолит появился недалеко от руин дакийской крепости Петродава в окрестностях города Пьятра-Нямц 30 ноября.
Таинственный монолит в Румынии исчез, как и его предшественник в Юте
© Фото: DavidVoxMullen, Twitter

Обнаруженный в Румынии монолит исчез, как и его предшественник в американском штате Юта. Люди выдвигают различные теории произошедшего, включая визит инопланетян.

Загадочный монолит появился недалеко от руин дакийской крепости Петродава в окрестностях города Пьятра-Нямц 30 ноября. За день до этого похожая конструкция неизвестного происхождения, обнаруженная 18 ноября, исчезла в штате Юта.

«Конструкция высотой 2,8 метра исчезла посреди ночи так же тихо, как и появилась на прошлой неделе», – сказал Reuters местный журналист Роберт Йосуб.

Он видел конструкцию до этого и отметил, что она состоит из листов металла, которые очень неаккуратно сварены между собой.

Тем не менее, многие люди связывают появление загадочных монолитов с визитом инопланетян, вспоминая фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», где инопланетяне используют похожие знаки, сообщает издание.

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