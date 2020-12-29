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В отношении бывшего схимонаха Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству

Виктория Ивашечкина
07:53 29.12.2020
Во вторник ночью, 29 декабря, основатель Среднеуральского женского монастыря был задержан.
В отношении бывшего схимонаха Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
© Фото: Павел Лисицин, РИА Новости

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Романова) возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Напомним, ночью во вторник, 29 декабря, он был задержан для дачи показаний. А в октябре этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.

«На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что полиция проводит обыски на территории захваченного отцом Сергием Среднеуральского женского монастыря.

Духовник и основатель монастыря оказался в центре скандала после того, как стал утверждать в своих проповедях, что коронавирус - это «псевдопандемия».

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