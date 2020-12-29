СМИ: на МКС обнаружили тайник с человеческим прахом

Прах актера Джеймса Дуэна, исполнившего роль Скотти в культовом фантастическом фильме «Стартрек», тайно хранился на борту Международной космической станции (МКС) 12 лет. За это время прах актера облетел Землю свыше 70 тысяч раз.

О тайнике на борту МКС знали всего несколько человек. Доставить останки актера на орбиту попросил предприниматель Ричард Гэрриот и родственники артиста. Прах актера заламинировали в его фотографию, пишет издание The Times.

Персонаж «Стартрека» Скотт провел всю свою жизнь, бороздя космические просторы и изучая вселенную. Очень символично, что после смерти прах актера провел на орбите столько времени, преодолев 1,7 миллиарда миль в безвоздушном пространстве, добавляет издание.