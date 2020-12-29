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Конкурс красоты «Мисс Россия» перенесли из-за пандемии

Виктория Ивашечкина
07:26 29.12.2020
В связи с коронавирусом в стране в этом году финал смотра переносили дважды.
Конкурс красоты «Мисс Россия» перенесли из-за пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Финал конкурса красоты «Мисс Россия» перенесли на весну 2021 года из-за неустойчивой эпидемиологической ситуации. По словам гендиректора конкурса Анастасии Беляк, организаторы будут следить за ситуацией с распространением COVID-19, чтобы определить конечный формат смотра.

Изначально конкурс был запланирован на осень 2020 года. В связи с эпидситуацией в стране в этом году финал смотра пришлось дважды перенести.

«Мы планируем проведение следующего финала конкурса на весну 2021 года. Нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты», - подчеркнула Беляк, передает РИА Новости.

По ее словам, нынешняя ситуация диктует новые правила и для конкурсов красоты. Сейчас нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть смотр вживую.

По словам организаторов, команда впервые за историю конкурса постарается максимально откровенно показать подготовку участниц. Также, подытожила Беляк, каждому зрителю будет доступна качественная трансляция финала конкурса.

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