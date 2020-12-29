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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Ян Брацкий
07:14 29.12.2020
Шлейф пепла тянется на 50 километров, его выпадение в населенных пунктах не зафиксировано.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла
© Фото: kamchatkaland.ru

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепельный столб на высоту до семи километров. В регионе объявлен оранжевый код опасности для авиации. Шлейф пепла тянется на 50 километров от огненной горы, сообщают специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Во вторник днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс», - приводит слова экспертов РИА Новости.

По предварительным данным, выпадение пепла в населенных пунктах на Камчатке не зафиксировано. Это далеко не первое пробуждение Шивелуча. Предыдущий выброс пепла произошел 22 декабря. Тогда серый столб вырос в высоту до восьми километров над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан на Камчатке. Его высота - 2800 метров, а возраст около 70 тысяч лет. Ближайший крупный населенный пункт - Петропавловск-Камчатский, находится от вулкана в 450 километрах.

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