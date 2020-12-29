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В Москве начальник выстрелил в лицо подчиненного за отказ остаться на работе

Ян Брацкий
06:43 29.12.2020
Пострадавший с ожогом глаз находится в больнице, в обстоятельствах случившегося разберутся полицейские.
В Москве начальник выстрелил в лицо подчиненного за отказ остаться на работе
© Фото: pixabay

В Москве начальник одной из организаций расстрелял своего подчиненного из газового пистолета за отказ остаться на работе в выходной. У пострадавшего на тот момент уже закончилась рабочая смена и он собирался уходить домой.

«27 декабря от рабочего одной из организаций поступило заявление, что его начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день. Нападение произошло недалеко от здания по адресу: МКАД, д. 30А», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший от действий своего руководства сотрудник обратился за медицинской помощью в одну из больниц. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.  

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