В Москве начальник выстрелил в лицо подчиненного за отказ остаться на работе

В Москве начальник одной из организаций расстрелял своего подчиненного из газового пистолета за отказ остаться на работе в выходной. У пострадавшего на тот момент уже закончилась рабочая смена и он собирался уходить домой.

«27 декабря от рабочего одной из организаций поступило заявление, что его начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день. Нападение произошло недалеко от здания по адресу: МКАД, д. 30А», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший от действий своего руководства сотрудник обратился за медицинской помощью в одну из больниц. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.