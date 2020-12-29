Завораживающие танцы: на Тамани запечатлели на видео мурмурацию скворцов

На Тамани засняли необычное и эффектное явление. Тысячи скворцов сбились в стаю и устроили в небе завораживающие танцы.

Огромное облако из птиц быстро двигалось в разные стороны и резко меняло очертание. При этом абсолютная синхронность маневров пернатых превращала полет в настоящее воздушное шоу. Ученые называют такое поведение скворцов мурмурацией. Чем оно вызвано, до сих пор точно не известно.

По одной из гипотез, так птицы обмениваются информацией. По другой - отпугивают хищников. Но главное: непонятно, как им удается добиться такой потрясающей слаженности движений.