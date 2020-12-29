Группировка наращивается: что известно к этой минуте о поиске пропавших с «Онеги» рыбаков

В Баренцевом море, к месту где затонул траулер «Онега», направляется пятое судно. Кроме того, к поискам моряков, помимо самолета Северного флота, который там работает сейчас, дополнительно подключат два авиаборта. Операцию пока не сворачивают, несмотря на тяжелейшие погодные условия - шторм и двадцатиградусный мороз.

«Выставлены посты по секторам горизонта, наблюдатели смотрят за поверхностью воды. Крайне тяжело, видимость практически нулевая, волнение моря более четырех баллов, волна опять усилилась», - рассказал член экипажа судна «Освейское» Дмитрий Кулебякин.

На борту траулера было 19 человек, в основном, из Мурманска. Спасти удалось двоих, они были в гидрокостюмах. Признаков обморожения у моряков нет, но оба они находятся в шоковом состоянии. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения. Возможно экипаж пренебрег техникой безопасности. Возбуждено уголовное дело. Для расследования причин трагедии создан оперативный штаб.

Сигнал бедствия траулер подал сутки назад. Через четыре минуты он исчез с навигационных систем. Сообщается, что перед выходом на промысел, судно, которое эксплуатируют 41 год, было исправно. Его проверяли не только российские службы, но и специалисты норвежского порта Киркенес, откуда траулер 15 декабря вышел в море.