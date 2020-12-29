Противостояние России: какой политический курс выбрал Байден для «новой Америки»

Противостояние России и Китаю будет главным приоритетом новой администрации США в сфере национальной безопасности. С таким заявлением выступил будущий глава страны Джо Байден.

Чтобы дать ответ на новые угрозы и вызовы, считает избранный президент, США потребуется существенно модернизировать свою оборону. При этом эффективно и быстро включиться в работу, по словам Байдена, его команде мешает нынешнее руководство Пентагона.

«Моей команде нужна четкая картина расположения наших сил по всему миру и наших операций по сдерживанию противников. Мы должны видеть, как планируются бюджеты в Минобороны и других ведомствах, чтобы избежать путаницы, которая сыграет на руку оппонентам», - подчеркнул политик.

Безответственным Байден назвал подход администрации Дональда Трампа к взаимодействию с союзниками. Уходящий президент слишком много пытался делать в одиночку, пренебрегая мнением дружественных США стран. Из-за этого авторитет Вашингтона на международной арене значительно ослабел, отметил Байден.