Алексей Кудрин заразился коронавирусом
По словам главы Счетной палаты, на данный момент «болезнь проходит сносно».
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом.
По его словам, «болезнь пока проходит сносно».
«Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Берегите себя!» - написал Кудрин в своем Twitter.
Глава Счетной палаты также отметил, что самоизолировался и на данный момент проходит необходимое лечение.
Ранее Алексей Кудрин заявил о необходимости социальной поддержки и помощи в России на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, во время пандемии гражданское общество «встрепенулось», и люди активно помогают друг другу.