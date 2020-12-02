В стране и мире Коронавирус Алексей Кудрин заразился коронавирусом Виктория Ивашечкина По словам главы Счетной палаты, на данный момент «болезнь проходит сносно». © Фото: alexseikudrin, Facebook Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, «болезнь пока проходит сносно». «Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Берегите себя!» - написал Кудрин в своем Twitter. Глава Счетной палаты также отметил, что самоизолировался и на данный момент проходит необходимое лечение. Ранее Алексей Кудрин заявил о необходимости социальной поддержки и помощи в России на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, во время пандемии гражданское общество «встрепенулось», и люди активно помогают друг другу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика