Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 300 железнодорожников устраняют последствия схода вагонов в Забайкалье

Анна Касаткина
05:15 29.12.2020
Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования на участке Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 300 специалистов ликвидируют последствия схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог.

В ликвидации последствий участвуют восстановительные поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории, укладочные краны и вагоны-хопперы. Из-за того, что инцидент случился в вечернее время, работы на месте осложнялись темнотой, а также трудными метеоусловиями: сильным ветром и температурой минус 39 градусов.

Сход 29 вагонов произошел в 22.12 по местному времени (16.12 мск) на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги. В результате оказался поврежден почти километр полотна в обе стороны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования на участке Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск. Всем пассажирам раздали горячее питание, а в вагонах поддерживается нормальная температура.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.