Более 300 железнодорожников устраняют последствия схода вагонов в Забайкалье

Более 300 специалистов ликвидируют последствия схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог.

В ликвидации последствий участвуют восстановительные поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории, укладочные краны и вагоны-хопперы. Из-за того, что инцидент случился в вечернее время, работы на месте осложнялись темнотой, а также трудными метеоусловиями: сильным ветром и температурой минус 39 градусов.

Сход 29 вагонов произошел в 22.12 по местному времени (16.12 мск) на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги. В результате оказался поврежден почти километр полотна в обе стороны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования на участке Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск. Всем пассажирам раздали горячее питание, а в вагонах поддерживается нормальная температура.