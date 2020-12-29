«Рост бедности, неравенства, голода»: генсек ООН подвел итоги 2020 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил сделать 2021 год - годом исцеления от последствий коронавируса. Это следует из праздничного видеообращения генсека, опубликованного организацией.

Гутерреш, в частности, заявил, что текущий год стал годом испытаний, трагедий и слез. По его мнению, COVID-19 перевернул жизнь людей и обрек мир на горе и страдания.

«Мы уже потеряли столько близких, а пандемия по-прежнему бушует, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни. В мире продолжает расти уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и копятся долги. Особенно тяжело сейчас приходится детям», - сказал генсек.

Он добавил, что основной целью ООН в следующем году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа, выделяемые в атмосферу различными предприятиями и странами, источник CO2 компенсирует с помощью реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты», - предложил Гутерреш в своем обращении.

В заключение генсек ООН высказал мнение, что урок уходящего «самого трудного года» заключается в том, что изменение климата и пандемия коронавируса - это кризисы, которые можно превозмочь лишь сообща.